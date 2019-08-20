香港估估吓：天氣不似如期　但要走總要飛　

來到暑假的尾聲，很多家庭反而現在才飛赴外地遊玩，只因假期終章，機票反而有優惠，甚至往往會有驚喜價。要飛當然要去機場，關於機場，從前簡直是過分方便，因為啟德機場就在九龍城，現在香港國際機場位於赤鱲角，路程遠了，要準時坐飛機便要預早出門，而無論你乘坐的是甚麼航線，相信最多人想乘坐的是飛揚航空（Solar Airways），因為旗下的機艙服務員先分別有陳慧珊、胡定欣、鍾麗淇、楊卓娜陳秀珠等等，而飛機師陣容更厲害，打頭陣當然是Sam哥吳鎮宇，還有馬德鐘、吳卓羲、葉璇，至於另一間人才輩出的航空公司就是天頌航空（Skylette），旗下最強飛機師當然是Captain Cool張智霖，還有「我真係好鍾意Holiday」個Holiday陳法拉！



以上種種當然是---虛構，全都是來自電視劇《衝上雲霄》和《衝上雲霄2》，而兩部電視劇時差十年，陳奕迅主唱的《歲月如歌》是首部電視劇主題曲，改編自家於同年推出的國語歌《兄妹》(林夕填詞)，由於《兄妹》先面世，也早在華語樂壇成績不俗，所以當廣東版甫推出，還要是重點台慶劇的主題曲，的確令大家驚喜，即使珠玉在前，由劉卓輝填詞的《歲月如歌》也沒有比下去，配合劇情而創作的歌詞，令觀眾產生共鳴，絕對與《兄妹》分庭抗禮，誰也搶不了誰的風頭

，不過《歲月如歌》流行時，正值陳奕迅的人生及事業低潮，當時早早安排了與葉蒨文合作音樂會，最終亦順利完成，並Live演出《歲月如歌》(中段唱了《兄妹》)。歌曲一直流行，部分歌詞更成為了熱門Hastag，最流行當然是「#天氣不似如期」，還有「#情感有若行李」、「#不管有沒有機」、「#當世事再沒完美」，流行曲於另一流行中自行衍生、發酵，實在是始料不及的無限次創作延伸，創作力量同幻想，的確會嚇你一跳。



關於《歲月如歌》還有一道小花邊，話說電視劇十年後終於拍攝續集，邀得林子祥出山唱主題曲，但網民卻額外懷念《歲月如歌》，更自行製作MV，於網絡爆Like，令大台強調不會更改主題曲。歲月的確是如歌，此一時彼一時，不會一直好或一直壞，走過每一部，就是人生的行李。





《歲月如歌》

作曲：徐偉賢

作詞：劉卓輝

主唱：陳奕迅



愛上了 看見你 如何不懂謙卑

去講心中理想 不會俗氣

猶如看得見晨曦 才能歡天喜地



抱着你 我每次 回來多少驚喜

也許一生太短 陪着你

情感有若行李 仍然沉重待我整理



天氣不似如期 但要走總要飛

道別不可再等你 不管有沒有機

給我體貼入微 但你手如明日便要遠離

願你可以 留下共我曾愉快的憶記

當世事再沒完美 可遠在歲月如歌中找你



再見了 背向你 回頭多少傷悲

也許不必再講 所有道理

何時放鬆我自己 才能花天酒地



抱着你 我說過 如何一起高飛

這天只想帶走 還是你

如重溫往日郵寄 但會否疲倦了嬉戲



天氣不似如期 但要走總要飛

道別不可再等你 不管有沒有機

給我體貼入微 但你手如明日便要遠離

願你可以 留下共我曾愉快的憶記

當世事再沒完美 可遠在歲月如歌中找你



聽歌時間：https://bit.ly/2Z04Hk4



同場加映《兄妹》：https://bit.ly/2MhxieH

