三界五行：孝字當頭　孝在心中

「孝」是一個很有意思的象形文字，上半部分是「老」字的一半，下半部分是「子」字的全部。父母先後去世，存活的另一半，就倚靠所有子女去照顧。父母在上，子女在下，這是尊卑之分，不能「無大無小」，而且也寓意子女必須把供養父母的天職扛在肩上。



父母愛子女之心，無微不至，子女孝敬父母，也應該無微不至。孝，是甚麼？子女怎樣做才算盡孝？



子夏是孔子十大門生之一，儒家稱這十位孔門傳人為「十哲」。子夏問孔子，孝是甚麼？孔子說，為人子女要盡孝，最難的是和顏悅色，主動關懷，並非只是等到父母有事了才去效勞，也不單單是有好的飲食才拿去給父母吃。用現代語言來說，就是從心底裏孝敬父母，最終透過行動呈獻出來。這就是俗語所講的「有孝心」了。



古時「蓋棺定論」，由周朝開始，君王去世後，用謚號歌頌他們生前功德。漢朝為了提倡孝道，皇帝的謚以「孝」字開頭，例如孝惠、孝文、孝景、孝武、孝昭、孝宣、孝元、孝成、孝平、孝明、孝章、孝和、孝安……



清朝皇帝的謚號長達二十多字，但仍保留一個「孝」字在其中，例如，康熙謚號是「合天弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信功德大成仁皇帝」；乾隆謚號是「法天隆運至誠先覺體元立極敷文奮武欽明孝慈神聖純皇帝」。



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