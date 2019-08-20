alice+olivia　華麗玩味幻想曲

深得女生熱捧的alice+olivia可說是眾多美國品牌中「玩到最盡」的一個，每季的設計猶如萬花筒一樣，充滿繽紛夢幻的圖案，高貴華麗中又帶點少女可愛玩味，更充滿夢幻故事色彩。秋冬季設計師Stacey Bendet分別帶各位穿越不同的時裝夢幻國度。在早秋系列中設計師先時光倒流回到50、60年代的西班牙馬德里，服裝設計受50年代後期的浪漫主義及60年代初的艷麗紮染圖案所影響，當中不乏富拉丁民族色彩的彩色釘珠繡花裙子、Patchwork印花裙、外套及恤衫。60年代的嬉皮士及搖滾風格同樣見於此系列中，誇張的毛毛外套、Slogan Tee及繡花爛牛等，當然不少得將招牌可愛Stacey Face圖案重新演繹，既華麗又充滿反叛色彩。



天馬行空

來到秋冬，Main Collection設計更加天馬行空，系列以幻想曲為主題，設計師帶大家走進充滿夢幻和童話的國度，透過女孩對花花世界的奇思妙想，把藝術、時尚和幻想融合起來，創造了一個華麗之中帶點頹廢氣息的秋冬系列。服裝多採用寶石色調，有紅寶石、酒紅及紫色等貴族風格色調，配搭黑、白及金色。此系列的圖案設計更為複雜高雅，品牌常見的豹紋同動物圖案、蝴蝶印花、油畫風格的花卉圖案等，不少設計更將不同圖案拼湊一起，視覺效果豐富。裙子包括隆重連身長裙、貼身短裙等輕盈半截長裙都有齊，而品牌標誌性的闊腳褲就如近期甚流行的Pant Suit套裝設計，天鵝絨質料配寶石色調型格又不失華麗氣派。



模特兒：Sasha Che（Primo）

化妝及髮型：Rebecca @ Rebecca makeup