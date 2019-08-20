英國法律畢業生如何回港成為執業律師？

上星期筆者有關醫科回流學生引起不少家長回響，不少家長都希望分享多些外國專業科目回流就業的資訊，有趣的是，就算本身就讀本地學校DSE課程的學生，都希望中四、中五成功轉讀IB，遠赴英國讀書，其中一科最受歡迎的，非法律系莫屬，君不見不少名人，港姐都是法律系畢業的嗎？可以知道法律備受社會重視，同時亦都是非常實用的課程。



先不論近來政治形勢，香港一直被視為法治之都，走的一直是基本法（common law）制度，基本法始於英國，所以學生去到英國讀法律，回香港銜接上應該是沒有問題的。在英國讀法律比起香港較好的是，省卻了一年時間，因為英國是3年制，而香港法律系是4年的。省卻一年時間有甚麼好呢？因為畢業於法律學院，學生還未可以執業，若要成為執業律師，需要再報讀HKU，CUHK，或CITY U的 PCLL課程，Full time為期一年，而Part time就兩年。所以省卻一年時間，學生就可以更快投身社會，比其他學生有多一年的工作經驗。



但是英國回流學生，有額外8科Conversion的考試，這個考試專為外國回流生而設，因為學生在英國學懂的法律知識，可能未必符合香港本地的法制。其中，Land law土地法就是很好的例子。幾年前，九龍灣迷你倉大火，政府都收緊迷你倉工廈的條例，例如防火通道，花灑系統等等都畀以前更嚴謹。這是學生不會在英國學到的。



至於PCLL conversion 考些甚麼？八科分別是：

CIVIL PROCEDURE

CRIMINAL PROCEDURE

COMMERCIAL LAW

EVIDENCE

BUSINESS ASSOCIATIONS

HONG KONG CONSTITUTIONAL LAW

HONG KONG LEGAL SYSTEM

HONG KONG LAND LAW



同學千萬不要等到畢業才來考這些試，因為畢業後，報讀PCLL執照課程的要求就是全部8科Conversion合格，所以學生應試策略應該是每年考2-3科，盡量在3年學成畢業前完成，因為就算頭一兩次考得不好，學生都可以重考。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣