大健事：壓力爆煲點算好？

你有壓力，我有壓力！說書人創辦人之一、臨床心理學家李昭明指出，壓力訊號每人也有不同，我們應認識一下自己有何壓力訊號。「通常壓力訊號有幾種，第一是生理的反應，如頭痛、肚不舒服、腸道不適、睡多了睡少了、食多了食少了。在情緒方面，可能會覺得容易發怒、容易緊張焦慮、情緒好低落等。至於思想方面，可能會有一些自己好無用的想法。行為方面，可能會少了見人、平時想做的東西也不想做。記住每人的壓力訊號都有不同。」



【學習與壓力做朋友】

講到壓力，很多時我們想到減壓、想踢走壓力，甚至想令壓力一掃而空。李昭明說：「但愈來愈多研究或者我們親身經驗得出，我們怎樣與壓力相處、怎樣認識壓力、與壓力做朋友，亦是很重要的一環。因為有時壓力裏面，我們會認識自己多一點，知道甚麼事件令我們產生壓力，從中我們可以如何照顧自己，以及想方法回應當下的處境。」



如何制定一些方法照顧自己，每人是不同的。但亦有一些原則供大家參考，就是思考一些簡便、花費無幾的方法，可隨時隨地亦可照顧自己的壓力，照顧自己的身心健康。可能你會思考怎樣才算是理想或有用的方法？李昭明有以下建議：「大家可以感受一下，當做完該運動或活動時，身體感覺是怎樣？有否紓緩到？我們可以留意一下，從而知道該方法是否適合自己。」



就以學生為例，她建議可以約定一、兩個朋友，定時提自己休息，傳些無聊的片給大家分享一下。不時約朋友打吓機、唱吓K、打吓波等，做一些平時喜歡做的事情。進行期間，要好好享受當中的過程。如果生活上一些微細的事情，你感覺到進行期間令自己舒服一點，那怕只是飲杯水、沖個熱水涼、幫自己按摩等，這些5至10分鐘屬於自己的時間，可嘗試放進時間表內，務求令時間表除工作之外，亦有屬於自己的時間。



【個人經驗分享】

「說書人」成員傅靖汶以前以為生氣、好容易發脾氣就是出現壓力，直至有一段時間頭痛得很嚴重，因擔心那可能是身體出現一些問題，所以就去睇中醫。「期間醫師問我最近忙不忙？壓力大不大？我明明頭痛，為何醫師會問壓力的事情。當時我開始留意到原來頭痛，或者疲倦亦可以是我身體發出來的壓力警號，你可能要抖一抖、留意一下最近有否任何事情要照顧一下自己。」



她自認是個自制能力不好的人，壓力大時，做事很隨心，最常做的就是亂吃零食，吃過後覺得很爽。但好弔詭，吃過後，卻又回想自己吃了很多不健康的食物，又擔心肥，反而令自己變得很緊張。她亦有報讀瑜伽班，有次放工後，其實都幾疲倦，但不想浪費學費。「神奇地好疲倦的去上堂，做完瑜伽後卻感到十分舒服，感覺好似更加提神。我對自己認識多一點，原來自己工作上不舒服、好大壓力、感到疲倦、無甚精神時，反而做少少運動或者維持適量的運動，令我能夠有精神去面對工作，亦有助我更懂如何跟壓力或者處於壓力時較易應付工作。我的意思不是自此之後不吃零食，自此之後每日都好勤力的做運動。最重要是了解自己在某個時間有這個壓力警號，或者在這個情況下做甚麼會令自己舒服些，而這個舒服亦需要進一步的自我認識。究竟這個舒服是短期的開心，抑或是長期維持狀態，幫助自己面對沉重的工作量，或者面對更大的挑戰。」