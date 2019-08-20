本日日本：童星點心麵竟然可以咁食法！

香港人由細食到大的小食童星點心麵，原來不知不覺已踏入60周年，日本方面當然有多項搞作慶祝，最新鮮熱辣係，跟連鎖便利店LAWSON 100合作，於明日起推出6款包你未諗過兼試過的聯乘食品！唔係誇張，事關6款聯乘食品由飯到飯糰，就連雜錦炒麵到沙律都搵得到，驚喜度爆錶。



其中LAWSON 100負責開發的工作人員表示，佢最推介當中的「童星點心麵飯」，你會看到由雞湯煲製、醬油調味的飯粒上，竟然鋪上了大量的童心點心麵，並且更加有大大塊叉燒及一片鳴門卷，配搭夠晒創意，當你將飯粒及麵條一齊咀嚼時，包證你有意想不到的口感及味道體驗！異曲同工的還有童星點心飯糰，於雞湯及醬油調味的飯粒內，竟然混入了相當分量的童星點心麵，食落包保有耳目一新的享受。



同樣破格的有童星點心麵三文治及雜燴炒麵風童星點心麵，前者用麵包夾住混有童星點心麵的薯仔沙律，帶來又脆又軟的複雜滋味，後者則將雜燴炒麵的麵條換成了童星點心麵，單單諗頭已教人會心微笑。未夠喉的話，還有加入點心麵的雜錦燒，及辣油風味的童星點心麵沙律，可見食物種類十分全面。而LAWSON 100亦會於8月21日推出加量版的童星點心麵（雞肉味），由原本74g加量至100g，只限10萬包，大家有買趁手！



網址：http://store100.lawson.co.jp/