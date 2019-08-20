馥郁香醇　普洱焦糖燉蛋

普洱茶是中國茶葉中的經典代表，亦是一盅兩件解膩去油的最佳之選。但原來用普洱茶來炮製西式甜品，一樣有令人意不想到的化學作用。荔枝角一間西式餐廳的老闆兼主廚Gary Ching（程國雄），閒時喜歡品茶外，亦不時用中國茶加入西餐中，今日就教大家做一道普洱焦糖燉蛋。Gary指， 普洱茶的特性馥郁濃香，愈是陳年口感愈滑口，與法式焦糖燉蛋注重香滑的精髓很相似。將普洱茶代替西式的伯爵茶或日本抹茶，效果亦相當理想，不但可平衡焦糖燉蛋的甜膩，同時亦令其吃起來有雙重的滑溜口感。



材料：

普洱茶包 2個

忌廉 140毫升

牛奶 80毫升

沙糖 40克

蛋黃 2個



做法：

1. 將忌廉及牛奶注入小煲內，用慢火邊煮邊攪拌至滾起，加入沙糖煮至溶化。

2. 奶漿離火後加入普洱茶包，焗約20分鐘。

3. 撈起茶包，將普洱奶漿過篩，再加熱至微暖後，注入蛋黃中拌勻。

4. 分成小杯後放入140度焗爐先焗20分鐘，再以100度焗多10分鐘。在燉蛋面灑上適量沙糖，用火槍燒脆成焦糖即成。