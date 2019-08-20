生活夜校：甚麼是波羅的海之路

近日有網民發起「和理非」行動，號召市民在本星期五（8月 23 ）日舉行名為「香港之路」的「手牽手」人鏈活動，希望喚起國際關注香港「反送中」運動。可能大家會奇怪，為甚麼會選在星期五而非假日舉行呢？



原來30年前的8月23日，波羅的海三國舉行了大規模示威活動，亦即「波羅的海之路」或「波羅的海人鏈」。



話說波羅的海三國，即立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞，都曾經是俄羅斯帝國的領土，在第一次世界大戰後，三國獲得了獨立。但到了第二次世界大戰期間的1940年，蘇聯根據蘇德互不侵犯條約軍事佔領波羅的海三國，隨後三國即被併吞並成為了蘇聯加盟共和國。



到了上世紀八十年代，波羅的海三國要求獨立的呼聲日高，終於在1989年 8月23日傍晚，三國的 800 萬人口中，有逾 200 萬人「手牽手」串成長達超過 600 公里的人鏈，穿過仍為蘇聯佔領的三國首都— 立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）、拉脫維亞國首都里加（Riga）和愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）， 以表達脫離蘇聯獨立訴求。



由於此一場景相當震撼，在國內外大收宣傳之效。示威後6個月，立陶宛成為首個宣告獨立的蘇聯加盟共和國，1991年9月6日，蘇聯政府正式承認愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛獨立。



自此以後，8月23日成為波羅的海三國、歐洲聯盟和其他國家的紀念日，稱為「黑絲帶日」或「歐洲史達林主義和納粹主義受害人紀念日」。