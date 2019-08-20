【深夜字聊】男友沒床品要不得

Q：我今年24歲，讀書年代拍拖幾次都沒發生過性行為，現和男友拍拖大半年，第一次給了他，間中會去開房。男友之前有過很多女友，性經驗豐富，所以每次都由他做主導。他嫌我只會躺着，有時候會叫我在上方或趴低，我其實不習慣，尤其是趴低動作時感到疼痛，但我會盡量配合，男友卻仍然覺得我不夠主動，罵我是死魚，又話他聽說朋友的女友玩得好放。而平日他對我很冷淡，是我有問題嗎？我很擔心會為此而分手！

Shirley



A：若在伴侶雙方皆情願嘗試和享受的大前提下，加入不同性姿勢是能增添性生活情趣的。這需要伴侶互相配合，而非單方面操控和指揮。性經驗是需要慢慢累積的，沒有女性一開始便是「性女」，你的性經驗少，不懂得太多花式和技巧也是自然。男朋友只管嫌三嫌四，沒有鼓勵你去放鬆，也不見得表現溫柔。男朋友明顯忽視你的感受，而更糟糕的是，他只會抱怨和用差勁的語言去批評你，使你的自尊心受損，變得形象低落。



常言道，女性在性愛關係中最能看出男性的真面目。此話何解？就是說一個男性在日常的時候不管幾有風度，若在床笫上偏偏沒半點「床品」，只顧個人快活而不顧對方的感受，這實在是要不得的。



性愛是愛情的重要部分，你面對現時境況，毋須委屈自己去取悅對方。學會表達你的看法，喜歡甚麼、不喜歡甚麼都要表達出來。若男朋友拿你和人家的女朋友來比較更要反擊，誰說你必然處於下風？若能改善相處態度，停止惡言相向，仍可嘗試繼續發展。若對方依然故我、自我中心、踩底線、欠尊重，長此下去「被分手」的、被踢出局的，其實不必然是你。



李偉儀

