德國威斯巴登　必歎這個Tea

去德國無啖好食？其實睇下你點揀啦！計劃去法蘭克福的，不妨花半天時間到S-Bahn列車也可到達的威斯巴登（Wiesbaden）歎個Tea吧！



所說的是城中心的Der Maldaner，它是第一間開設於奧地利以外的維也納咖啡店，1859年的原店是於德國另一城市Potsdam，及後因威斯巴登的水療業暢旺而遷店到此。據知，德國Paul Kuhn和Heinz Schenk等上世紀50年代影人亦曾是座上客。



走進店內，木梳化、古老掛鐘和陶瓷花瓶等優雅裝潢令人目不暇及，加上泛黃燈光映照下充滿懷舊風味。然而，打正旗號的咖啡外，店內最有名的是各式甜點，有色彩鮮艷、款式多多的水果撻，也有經典的Maldaner Schnitte朱古力批，脆脆的朱古力外層，內裏是又厚又濃的朱古力蛋糕，夾雜杏仁碎粒，均是不錯選擇。



Der Maldaner

地址：Market Street 34, 65183 Wiesbaden

開放時間：8:30am-7:00pm（星期一至六）、10:00am-6:00pm（星期日）

網址：www.cafe-maldaner.de