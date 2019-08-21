軍系機能之選　GOOPiMADE「UN)SOCIABLE」Tee

對於揀選一條啱心水軍褲，有人會覺得「求其」褲管兩側有兩個大袋的設計已經無得頂，亦有人會為求尋得一條上過戰場的古着真品而走遍二手店及跳蚤市場，而台北線上選物店GOOPi.co（孤僻君株式會社）兩位主理人張晨（Smirk）及李宥（Leo），雖然在2016年創立後就一直積極搜羅世界各地的出色機能服品牌，但始終無法找到一條剪裁及細節完全合乎其心意的軍褲。既然遍尋不獲完美設計，二人就決定成立自家服裝品牌GOOPiMADE，按照其喜好打造出無論所用的機能物料，，以至實用細節均達致無可挑剔的軍褲，及一系列結合軍事及山系風格的機能服飾。



早前GOOPiMADE推出一款以美軍陸戰隊戰鬥服USMC P44軍褲為靈感，採用立體寬鬆剪裁設計的L-W03 Pioneer Shorts大受捧場，今回品牌就帶來全新WR-04 Logo T-Shirt，採用全新機能物料Coolplus®打造，厚實挺身質感並具備速乾、透氣、彈性及防潑水特性，胸前「UN)SOCIABLE」字樣更完美地詮釋GOOPiMADE品牌背後的孤僻個性，黑、灰及橄欖綠三色同步登場。