三界五行：以孝治國　無往不利

中國自有史以來，都以孝治天下，所以有「百行孝為先」的寶訓。但是，到了元朝滅宋，一位有良知的讀書人郭居敬，把歷史上二十四位孝行昭著人物故事繪圖配詩，作為兒童的啟蒙讀本，以免孝道隨國土一併淪亡，這就是《全相二十四孝詩》，二十四位孝子都是歷史人物，由上古的虞舜聖人，到春秋五位儒家傳人，到西漢、東漢、後漢、三國、晉、唐、宋。絕大多數都是真有其事。元朝皇帝覺得有必要繼續以孝治國，透過幾位漢族重臣，延攬郭居敬做官，但遭郭居敬堅決拒絕，而《二十四孝》仍受到皇家、官家及尋常百姓家重視。



在飢餓中痛失父母的朱元璋建立明朝後，更加弘揚孝道，他的原配助他打天下，管理皇宮內務，並為國家大事提出建議。朱元璋登基後十四年為自己和皇后修陵墓，翌年，皇后病逝，謚號「孝慈昭憲至仁文德承天順聖高皇后」，這座陵墓命名為「明孝陵」，《二十四孝》得以發揚光大。



清滅明，清朝歷任皇帝都很重視孝道。清太宗的皇后就是赫赫有名的孝莊皇后，她是順治的生母，順治登基，她就成了孝莊皇太后。康熙是她的孫，康熙繼位，她就是孝莊太皇太后。一個女流之輩，協助丈夫、兒子、孫子把國家治理得井井有條，為清朝五帝盛世奠下基礎，靠的就是一個「孝」字。《二十四孝》成為皇子皇孫必修科目，孝也成為選拔人才的其中一個重要標準。



方向宇