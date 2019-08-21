香港迪士尼Cookie與小廚師「盛」夏派對　推廣剩食再造

香港人向來「識食 」，但卻未必懂得「惜食」。香港迪士尼和慈善團體膳心連基金（膳心連）就合辦了一個剩食再造活動「Cookie與小廚師『盛』夏派對」，邀請了160名來自庭恩兒童中心的受助家庭和小朋友，包括有語言障礙的兒童及家庭，齊齊和特別嘉賓─「Duffy與好友」系列中的超人氣小狗Cookie一起學習珍惜食物的重要，從而減少浪費，並讓有需要的人受惠。



【煮食達人Cookie 帶領小朋友學習惜食概念】

Cookie是一隻活潑、充滿創意，一提到美食就主意多多的小狗。她外形可愛，擁有一雙圓圓大眼睛和一對長長耳朵，頭上戴着配上粉紅色蝴蝶結的廚師帽，平日最愛鑽研新食譜，與朋友分享難忘滋味，由她來帶領小朋友學習惜食理念就最適合不過。Cookie加入香港迪士尼這個大家庭剛好一年，在這個難忘的日子，當然要參與別具意義的活動。



活動中，香港迪士尼酒店行政總廚麥錦駒就示範善用剩食包括朱古力蛋糕碎，製作可愛的Cookie小蛋糕，小朋友及家長們都發揮無限創意和想像力，整出可愛的製成品。麥師傅更即場分享環保飲食貼士：「在家中，大家都可以收集剩食，將之轉化為美食，例如麵包可用來製作布甸、用水果配搭咖喱、吃剩的白飯可作炒飯、魚骨和菜葉用來煲湯，健康又美味。家長更可以藉此作為親子活動，鼓勵子女珍惜食物和剩食再造。」麥師傅表示，他常常銘記「廚師的心」，就是除煮食之外，更要想想怎去幫助社會上有需要的人，他覺得由廚師帶頭推廣「惜食」別具意義，亦希望更多同業可以加入這個行列。「當然公司及團隊的支持亦非常重要，因為廚餘再用需要更多用具和空間，亦要同事合作才可成事。」



【把「剩」食轉化為「盛」食 大眾受惠】

2014年至今，香港迪士尼一直與膳心連合作，從三間度假區酒店的餐廳收集安全剩食，轉贈予社會上有需要的人士，包括老人院、基層家庭及兒童等。多年來，合共收集超過60公噸食物、提供143,000個膳餐。膳心連基金營運總監翁懿華表示：「在香港，每日有3,600公噸食物被棄置於堆填區，其中只有1%被回收，造成浪費。膳心連基金的使命，是為每位有需要的香港人，提供有營養和健康的膳食，推動把『剩』食轉化為『盛』食，減少浪費，我們很高興香港迪士尼多年來的大力支持，更希望將這個訊息帶到社區每一個角落，讓更多大眾受惠，同時讓我們的社區少一點浪費、多一點珍惜。」



【惜食從小做起 明白食物重要性】

今年6歲、就讀幼稚園的鄭宇欣小妹妹，早前參加由膳心連主辦、香港迪士尼贊助的「愛食物、 不丟棄」填色比賽，並獲得金獎。宇欣表示平日在家中和學校，父母和老師都會教她珍惜食物的重要性。「平日吃飯時，我會『食幾多，夾幾多』，吃剩的白飯，媽媽第二日會用來煲粥，不會浪費。今次好開心可以參與香港迪士尼的活動，學懂用剩食製作可愛的Cookie小蛋糕，回到學校可以教其他同學仔。」 另一位楊嘉彤小妹妹今年5歲，在庭恩兒童中心上語言班，媽媽表示平時會邊煮飯邊教女兒食物的知識，同時灌輸珍惜食物的概念。出街吃飯不會叫過量食物，不夠先再叫。她覺得今次活動非常有意義，對小朋友來說是一個很好的教育活動。