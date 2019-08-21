百老滙陪你開心Glamping　送出迪士尼TSUM TSUM造型禮品

放假點止旅行咁普通？百老滙將全球盛行的「Glamping」熱潮帶到香港，推出全新推廣活動 －「Let’s go glamping」，鼓勵大家同家人朋友親親大自然，今次更邀請了可愛的迪士尼TSUM TSUM陪你一齊開心Glamping！由2019年7月31日起至11月30日期間，凡購買指定牌子及型號之家庭電器、健康或電子美容產品，即可免費獲贈指定迪士尼TSUM TSUM造型禮品乙份。禮品數量有限，送完即止。



智能家電打造「您」想充電站

個個都想放假，唔通真係咁易咩? 面對忙碌工作緊湊的情況，很難拋下一切說走就走。倒不如試下從生活上開始，令居住環境更方便舒適，實踐良感生活。百老滙特意搜羅各式各樣優質智能家庭電器及電子美容產品，讓你在家中打造一個「充電」的秘密基地，不管你是一個人或跟家人，也能在家中輕鬆享受健康生活。



迪士尼Tsum Tsum禮品 與你親親大自然

為配合「Let’s go glamping」推廣主題，百老滙特別推出多款至啱Glamping的禮品，款款都印有可愛的迪士尼角色圖案，無論造型定實用性都極高。萌爆禮品包括帳篷、睡袋、野餐墊、長傘、保溫袋、便攜袋及餐具套裝等。今個假期就等一班迪士尼Tsum Tsum朋友與你相約出走，共度難忘的時光。



百老滙分店地址查詢熱線： 3144 1889

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