屋企都整到　日式雞肉丸串燒

香港的肉丸都是圓碌碌、脹卜卜，上環一間水炊鍋專門店兼日式居酒屋行政總廚姜文淵師傅，就教大家炮製日本傳統長條形的雞肉丸串燒。



姜師傅指喜歡軟腍一點可選用雞腿肉，愛吃結實一點則可加雞胸肉，另外再加點富嚼勁的雞軟骨，吃起來自然雞味濃又富質感。而雞軟骨以手切成粒更能添加嚼勁，如怕太硬切太久，則建議用攪拌機打碎。



此外，為了增加口感和香氣，姜師傅還會加入紫蘇葉、洋葱等，拌勻後便可利用竹籤，將雞肉混合物搓至結實。平常在居酒屋會用爐燒熟來享用，如果在家，則可以先蒸熟定形再煎香即可；吃時蘸照燒汁夠晒惹味。口感層次豐富的雞肉丸串燒，入口還可以吃到粒粒的雞軟骨，配飯或佐酒都咁正！



材料：

免治雞肉 300克

雞軟骨 100克

味醂 適量

豉油 適量

生粉 適量

紫蘇葉 5片

洋葱粒 100克

蛋 1隻



醬汁材料：

照燒汁 少許

糖 少許



做法：

1.雞軟骨各紫蘇葉切碎，備用。

2.所有材料攪勻，利用竹籤輔助搓成長條狀，再拉走竹籤。

3.蒸4至5分鐘定形，起油鑊煎香表面。

4.醬汁材料拌勻，吃時蘸醬汁便成。