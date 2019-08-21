新世代解構主義　UMAMIISM

以往於國際時裝舞台上，大家都習慣將眼球聚焦於歐美時裝品牌身上，亞洲地區通常只有少數日本品牌可以脫穎而出成功打進歐美市場，但近年華裔時裝設計師亦漸漸成為一股新勢力引起大眾時裝迷關注。2015年由創意總監徐凱（Xukai May）成立的中國時裝品牌UMAMIISM，最擅長從音樂、電影及藝術等等範疇中擷取元素創作時裝服飾，與著名中國時裝設計師上官（Sankuanz）同樣畢業於廈門理工大學的徐凱，早於大學修讀時裝設計時已經開始製作服飾單品，成立品牌初期主要以Print Tee單品作主打，Johnny Cash及Neil Young兩位殿堂級搖滾樂手亦成為他創作UMAMIISM的靈感泉源。



是次UMAMIISM就以Don't Talk About It作為季度主題，以上世紀60s至70s美國西岸的嬉皮士浪潮為靈感，並將搖滾樂手Patti Smith及反戰主義者John Lennon及Yoko Ono二人的經典故事化成系列中各款服飾設計，為季度注入一份愛與和平的正面訊息。過往品牌亦不時透過採用富解構意味的剪裁手法打造出層次感豐富的服飾作品，今季為配合嬉皮士衣着風格，單品設計就以傳統印第安遊牧風格配以寬鬆混搭造型呈現，同時服飾上各式各樣充滿機能性的口袋設計，亦將UMAMIISM新世代街牌風格發揮得淋漓盡致。