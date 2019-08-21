今時今日，唔係話要廚藝超群，煮到識飛至可以入廚，只要肯試肯煮，人人都係大廚，之不過除咗煎炒煮炸之外，大家又識唔識燒燜煀扣等烹調方法呢？其實唔需要識晒，起碼知己知彼，學多一兩道板斧，有人問起都唔會口窒窒吖麻！



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汆

汆，很多人都會讀作「飛」，正確應讀作「穿」。汆，是一種烹調方法，大多用於小型或經過加工切成片、絲或條，甚至製成丸子的原料，一般做法是先將湯或水用旺火煮滾，放入食材原料後加以調味，一滾起即成。



另一種汆法即大家常見的汆水法，將食材原料以滾水焯燙，透過水的熱力燒煮食材之餘，亦達到去除肉類血水污物及去除部分油脂的效果。



汆燙肉類多以冷水下鍋，煮至表面變熟即可，若是以熱水下鍋，肉類表面蛋白質迅即凝固，阻礙肉內的血水滲出，無法去除肉的腥膻味。而汆燙好的肉，多會以清水清洗一下表面的油污浮沫才再作烹調。至於汆燙青菜類，則需要熱水下鍋，這樣才能縮短之後的炒製時間，炒出的蔬菜，色澤碧綠，口感爽脆。



今日教大家一個非常簡單的汆菜，亦是一味街頭小食，就是生菜魚肉湯。



材料：

鯪魚肉 1斤

葱花 適量

生菜絲 1棵



醃料：

鹽 1茶匙

胡椒粉 1.5茶匙

廚酒或紹酒 1湯匙

生粉 2湯匙

麻油 1.5茶匙

沙糖 適量



上湯：

雞湯 200毫升

水 250毫升





做法：

1. 鯪魚肉加入葱花和醃料拌勻醃至入味，將魚肉鋪在碟上，約厚1至2毫米；生菜洗淨切絲放入碗內。

2. 混合「上湯」材料，煲滾，轉中火。

3. 以小刀或匙羹將魚肉舀入熱湯中汆燙至熟，舀起泡沫。

4. 將魚肉連湯倒入盛住生菜的碗內，灑上麻油及胡椒粉即成。