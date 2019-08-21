家樂事：微小改動　滿足居者所需

居室改造新裝，方案可以五花八門，然而要兼顧居住者的作息習慣，絕對要花點心思。以是次單位設計為例，為了令空間變得更切合屋主的生活所需，特意在一些細微處作改動，務求為這居室注入愜意的閒適。



【間隔改動彌補不足】

是次單位逾2,000平方呎，而單位只有屋主兩夫婦，以及兩個女兒居住，加上在設計上給予很大的自由度 ，只提出兩項要求， 包括提升室內光線，以及儲物空間 充足，所以Madesign Studio Limited設計師Alvin在設計單位時，間隔改動不大， 主要是改善原則不足之處。



先說廚房位置，Alvin將廚房門由面向玄關改由飯廳進出，騰空了玄關整個位放置鞋櫃；而第二個改動，是把長形客廁縮短， 以及將客廁前面的空間歸入大女兒睡房的套廁，以增加其面積；至於第三個改動，則是把位於小女兒睡房及書房中間的客廁縮少，騰出走道讓睡房及書房可互通，成為一間有齊書房、浴室、臥眠區的房間；最後，更縮減主人房內的衣帽間，讓浴室可容納浴缸及淋浴間，藉以切合兩夫婦不同需要。



【房間體貼各人需要】

改善原則問題之後，在裝潢室內氣氛方面，設計師亦花了不少心思，例如因應飯廳和客廳的高低差，Alvin將原則近門樓梯改建成玄關平台，放置擺設架及Designer chair，更具氣派。客廳的選色及設計柔和，以米白色為主調， 客廳中間選配大型特色吊燈，充滿藝術感，而電視背後襯托米白色的雲石牆，配合射燈輝映，為室內塑造明亮清新之感。而飯廳的感覺則截然不同，以灰色雲石做地台，加上古銅色不銹鋼點綴，高貴典雅。至於三間大套房，絕對能滿足每位居住者的心意，以主人套房為例，由於女戶主擁有大量手袋，又希望能獨立展示，所以設計師善用房間深度的優勢，於床尾位置加設屏風，用以分隔座地手袋櫃，好讓女戶主可在此細意挑選手袋，亦可同時拉近睡床與電視的距離，一舉兩得。



單位資料

屋苑：華景園

間隔：3房2廳

面積：2,482平方呎

裝修費用：約HK$4,000,000