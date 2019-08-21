LAKH簡約早秋　色彩先決

2016年創立的本地服飾品牌LAKH supply，設計概念一直圍繞Sneakerhead配襯波鞋時的需要，Pinroll Jogger Pants及Button Pants兩個創新且革命性的褲款設計就深得一眾Sneakerhead追捧。



今個早初系列，LAKH supply就利用一系列Monotone顏色設計作主題，創作出色彩豐富及質感精緻的Knitwear Collection，系列中分別帶來Oversize T-Shirt及Knitted Shorts兩款單品，前者採用優質320g純棉布料配合闊鬆剪裁打造，下襬更以前短（弧形）後長設計以便營造出更佳的層次感；後者腰部採用橡筋設計保持舒適感及符合日常着用時之便利性，除了正前方左右兩個插袋位之外，於褲管及後方亦各有兩個容量極高的啪鈕口袋，為褲款增添絕佳的實用性。兩款單品同樣提供九種顏色選擇，無需花巧細節，單單通過簡約色調，就可輕易配襯出最舒適自然的穿搭風格。