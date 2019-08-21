HP ENVY 13　私隱全面保

私隱人人都想保護，儲存大量個人資料的Laptop當然係重點項目。HP新推出的ENVY 13就特別加入一系列保安功能，包括Privacy Camera Kill Switch私隱鏡頭護窗，機側設有實體鍵，一推即可開關視像鏡頭，唔怕電腦被入侵而自動開啟鏡頭。另加入Sure View防窺視技術，按下F1鍵後，側看屏幕時會變成白蒙蒙一片，唔怕坐喺隔離嘅八卦友偷望。ENVY 13另一大賣點是採用鋁合金機身，令機身僅重1.28kg，非常輕巧。硬件方面，除了13.3吋IPS屏幕，同時內置第8代Intel Core i5/i7處理器、最高16GB DDR4 RAM及最高1TB SSD，部分型號搭載NVIDIA GeForce MX250顯示卡。



同場亦推出全新Pavilion系列，包括Pavilion 13、14、15以及Pavilion x360 14。Pavilion 13、14、15 3個型號設計相似，同樣採用金屬機身，尺寸最大的Pavilion 15同時配備數字鍵盤及觸控屏幕，3機分別重1.3kg、1.599kg及1.94kg。新系列特點在於提供多款配色，Pavilion 13提供貴族金1色，Pavilion 14提供簡約銀、亮粉紅及魅幻紫3色，Pavilion 15則有典雅金及迷霧藍2色。硬件上，全系列均用上第8代Intel Core處理器、8GB DDR4 RAM，部分型號搭載NVIDIA GeForce MX250顯示卡。至於Pavilion x360 14以360轉軸作為賣點，可調校至不同使用模式，配合觸控屏幕及附送的Active Stylus觸控筆，用法靈活。