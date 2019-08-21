紅絲絨蛋糕 加Cream Cheese更無敵
2019年08月21日 20:05
東網電視更多新聞短片
用希臘乳酪製作的紅絲絨蛋糕味道甜中帶酸清新開胃，中間搽滿濃厚的忌廉芝士醬更添滋味，色香味更上一層樓。（方偉堅攝）
上星期分享過用乳酪製作紅絲絨蛋糕，再加工變成奶蓋蛋糕的做法，其實用乳酪做蛋糕味道甜中帶酸非常百搭，配鹹鹹哋的奶蓋固然新鮮感十足，用香滑的忌廉芝士醬做夾心亦有驚喜。今日就用相同的食譜製作賣相與口味截然不同的忌廉芝士乳酪蛋糕，你又喜歡哪一款？
材料：
低筋麵粉 155克
糖霜 150克
希臘乳酪 120克
菜油 110克
無鹽牛油 66克
發粉、鹽 各2.5克
雞蛋 1隻
雲呢拿油 1茶匙
紅色食用色素 少許
忌廉芝士醬：
忌廉芝士 250克
甜忌廉 150克
糖霜 75克
雲呢拿油 少許
裝飾：
白朱古力、食用花 隨意
做法：
1. 用打蛋器拂打雞蛋、牛油和糖霜。
2. 與希臘乳酪及菜油拌勻。
3. 混合麵粉、可可粉及發粉後過篩。
4. 拌勻後加雲呢拿油及紅色食用色素。
5. 以攝氏165度烘焗45分鐘，室溫冷卻1小時後再放雪櫃冷藏2小時。
6. 用打蛋器拌勻忌廉芝士、甜忌廉、糖霜及雲呢拿油。
7. 將紅絲絨蛋糕橫切一半，其中一面塗滿忌廉芝士醬。
8. 切件後淋上白朱古力醬，並以食用花作裝飾。