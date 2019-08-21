紅絲絨蛋糕　加Cream Cheese更無敵

上星期分享過用乳酪製作紅絲絨蛋糕，再加工變成奶蓋蛋糕的做法，其實用乳酪做蛋糕味道甜中帶酸非常百搭，配鹹鹹哋的奶蓋固然新鮮感十足，用香滑的忌廉芝士醬做夾心亦有驚喜。今日就用相同的食譜製作賣相與口味截然不同的忌廉芝士乳酪蛋糕，你又喜歡哪一款？



材料：

低筋麵粉 155克

糖霜 150克

希臘乳酪 120克

菜油 110克

無鹽牛油 66克

發粉、鹽 各2.5克

雞蛋 1隻

雲呢拿油 1茶匙

紅色食用色素 少許



忌廉芝士醬：

忌廉芝士 250克

甜忌廉 150克

糖霜 75克

雲呢拿油 少許



裝飾：

白朱古力、食用花 隨意



做法：

1. 用打蛋器拂打雞蛋、牛油和糖霜。

2. 與希臘乳酪及菜油拌勻。

3. 混合麵粉、可可粉及發粉後過篩。

4. 拌勻後加雲呢拿油及紅色食用色素。

5. 以攝氏165度烘焗45分鐘，室溫冷卻1小時後再放雪櫃冷藏2小時。

6. 用打蛋器拌勻忌廉芝士、甜忌廉、糖霜及雲呢拿油。

7. 將紅絲絨蛋糕橫切一半，其中一面塗滿忌廉芝士醬。

8. 切件後淋上白朱古力醬，並以食用花作裝飾。