葡萄酒之王　Lafite紅足4世紀

無論看電視劇抑或看電影，享受一頓高級盛宴時，演員都喜歡點一瓶Lafite以凸顯其識飲識食的上等人身份。Lafite的而且確是世上其中一個最尊貴的葡萄酒品牌，再加上中國市場的高度需求，令身價進一步提高，平均一瓶酒的售價高達900美元（約HK$7,020），2000和2005年兩個年份的價格更高，每箱超過HK$95,000。近年價錢雖有滑落趨勢，不過在7月倫敦一場拍賣會中，Chateau Lafite 1986就以超出估價 £10,890（約HK$103,500）成交，可見酒藏家依然對Lafite的佳釀趨之若鶩。



Lafite全名是Château Lafite Rothschild，中文譯為拉菲酒莊，自19世紀起由Rothschild家族所擁有。「Lafite」源於法國加斯科方言「la hite」，亦即是「小山丘」的意思。有關Château Lafite Rothschild的紀錄最早可追溯至1234年，而莊園則建於16世紀，到了17世紀由Ségur家族購買了全部產業，現時大部分葡萄藤也是由Jacques de Ségur在1680年前後種植。發展至18世紀，Nicolas-Alexandre, marquis de Ségur侯爵改進了釀酒工藝，並將葡萄酒引入上流社會，自此Lafite被譽為「葡萄酒之王」。



法國五大名莊

到了1855年，當年在巴黎舉行的世界博覽會中，法國國王拿破崙三世命令波爾多商會為波爾多產區的葡萄酒進行等級評定，共評選出列級酒莊61個，最頂級的一等列級酒莊包括拉菲古堡（Chateau Lafite Rothschild）、拉圖古堡（Chateau Latour）、瑪歌酒莊（Chateau Margaux）、侯伯王莊園（Chateau Haut-Brion）以及木桐酒莊（Chateau Mouton Rothschild），進一步奠定王者地位。