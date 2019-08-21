【深夜字聊】介唔介意女友隆胸？

愛係咪可以包容一切？呢位男網民就抱懷疑態度，佢話：「同女友拍拖半年，兩個月前開始同居，之後我哋先至有親密接觸。坦白講，當初係因為被佢副激凸身材吸引，點知早幾日佢同我講，話其實佢曾經做過隆胸手術，我聽到愕咗然，因為從外表真係睇唔出，亦唔會有硬蹦蹦感覺，佢話講出呢個秘密，係想對我坦白。其實我唔介意女友有冇做過隆胸手術，只係覺得隆胸嘅目的會唔會同佢想炫耀身材有關。我真係好煩惱呀，會唔會係我諗多咗呢？」



網友神回應：



Jelly：你一邊話自己唔介意，一邊又懷疑對方嘅品格，其實你當初追佢嘅目的都係唔單純啦！你試吓話畀人知，你追佢嘅原因係因為貪佢好身材，睇吓會唔會畀人話你係賤男！



阿Bill：你不如講白啲，話你女友當初隆胸嘅原因，只係為引仔𥄫好過啦！從你嘅講法中，就知道你唔信女友嘅為人，仲有乜嘢好講。



Helen：同你坦白你又懷疑佢嘅人格，唔同你講，你又會話佢呃你，你話你係咪賤男吖？



軟體動物：隆胸又點啫？唔係乜嘢大問題啫，反而覺得你真係諗過火咗。其實佢肯同你坦白，呢個性格已經唔錯，你做乜仲要懷疑佢呢？



