憂心致失眠　7招幫到手

持續兩個多月的修例風波，令好多港人憂心忡忡，甚至出現失眠問題，實在不得不正視！事實上，當一個人感到憂慮時，大腦會處於亢奮狀態，難以放鬆，自然難以入睡。有專家更指出，若每星期有3晚睡在床上超過30分鐘仍未能入睡，就可能患有經常性失眠。



在中醫角度，失眠屬於「不寐」、「目不瞑」、「不得眠」等病症的範疇，是一種很常見的睡眠障礙，病因多為情志所傷、勞逸失度、久病體虛、飲食不節等。患者會有疲勞感、不安、全身不適、無精打采、反應遲緩、頭痛、記憶力不集中等，繼而令日常生活受到影響，不想被失眠問題纏擾？以下7招或能幫到你！



1. 心境宜平和

睡房不宜擺放工作文件或娛樂設施（如電腦、電視等），以免將煩惱帶上床，破壞了睡眠的心境。臨睡前，避免玩電腦遊戲，或觀看一些容易令人激動、興奮、思潮起伏的影片及書籍，因過度興奮會令人難以入睡。



2. 勿飲咖啡因

咖啡、濃茶等含咖啡因的飲料具有提神和利尿作用，難免會影響睡眠質素，尤其是臨睡前更加不宜飲用。



3. 胃安則眠寧

俗語有云：「胃不和則臥不安。」無論是過餓或過飽，都會使人難以入睡。建議晚餐最好食到七分飽，餸菜宜清淡一點。



4. 熱水泡雙腳

於睡前以熱水泡腳15分鐘，或浸個熱水浴，有助促進血液循環，令人得到放鬆。



5. 早上別賴床

賴床是一種似睡非睡、似醒非醒的狀態，就算繼續睡也只屬於淺睡，睡眠質量不高，亦會破壞生理時鐘的節奏，令身體機能的運作產生混亂。因此，最好養成定時睡覺和起床的規律，不要賴床。



6. 按壓安眠穴

按摩有助放鬆身心，而人體有個安眠穴，它位於頸部，在耳後凹陷處與枕骨下凹陷處連線的中點，只要輕力按揉，既可紓緩焦慮，又能安定心神，從而減少憂思。



7. 日間多運動

若有徹夜難眠、未能熟睡等失眠徵狀，不妨於日間多做運動，尤其是早上起床後做15至20分鐘拉筋或跑步，可促進氣血運行，有助改善肝氣鬱結。