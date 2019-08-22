第八屆智Feet健足護脊日　Dr.Kong巡迴校園　齊跳足脊健康操

Dr. Kong一直致力向大眾傳遞健足護脊的概念，為了從小灌輸足脊健康訊息，多年來與幼稚園及小學合作，舉辦不同類型的活動，當中最受小朋友歡迎的是一年一度的「智Feet健足護脊日」。今年活動已經來到第八屆，繼續由兒歌天后李紫昕Purple姐姐創作《智Feet足脊健康操》，並帶領校園師生大跳足脊操及大玩足脊健康問答遊戲，寓遊戲於學習。



過去11年，已累積逾7萬名師生齊跳足脊健康操，早前更打破最多人做足脊操的健力士世界紀錄。今屆智Feet健足護脊日，依舊邀請到兒歌天后李紫昕Purple姐姐及註冊物理治療師方偉筠（Jennifer），巡迴30間幼稚園和小學，分享足脊健康知識。活動更是教育局的「商校合作計劃」，邀請中學生成為「活動策劃大使」，讓同學以身作則宣揚足脊健康。



【註冊物理治療師方偉筠：「慎揀鞋墊和背包」】

在活動中，註冊物理治療師方偉筠（Jennifer）更即場向師生講解足脊健康資訊。選擇返學鞋時，建議小朋友首先驗腳，檢查有否扁平足或高弓足等足部問題；之後再因應情況選配A、B、C型鞋墊，以有效承托足弓，再配合加硬的後跟杯，令小朋友行走時更加舒適健康。至於選擇書包，最重要的是書包背板必須凹入，以防止行走時書包撞擊脊柱。孭背包時，記得扣好書包腰帶，將部分書包的重量轉移至盆骨，以減少頸肩肌肉勞損的機會。最後，書包重量建議不超過小朋友體重的10%，避免足脊承受太大壓力。



【Dr. Kong × Dr. PLAY健足護脊遊戲日】

除了「智Feet健足護脊日」，Dr. Kong亦會舉辦其他類型活動，「Dr. Kong x Dr. PLAY健足護脊遊戲日」就是與Dr. PLAY遊戲教育機構合作，設計推出4款健足護脊小遊戲，再走訪小學校園。小朋友參與小遊戲之餘，又可從中吸收足脊健康知識。現場更會派發《遊戲小書》，鼓勵家長與小朋友在家一同體驗小遊戲的樂趣，促進親子關係。



【Dr. Kong小小體驗日】

另一活動「Dr. Kong小小體驗日」，則邀請幼稚園的小朋友參觀Dr. Kong店舖，並由註冊物理治療師方偉筠帶領小朋友認識不同種類的鞋子及講解健足護脊小貼士，教他們成為「鞋仔小醫生」。小朋友亦可透過親身接觸，加深對足脊健康的認識。在場的Dr. Kong足健助理員更會示範驗腳流程，並為小朋友印足印。回到學校後，老師可與小朋友一起在足印紙上繪畫，創作屬於自己的「足印畫」再送給父母，喚起小朋友、老師及家長對足脊健康的關注。



【足脊健康錦囊】

還有個多星期就開始新學年，家長忙於為小朋友添置返學鞋及書包嗎？作為小朋友長時間使用的返學裝備，絕對需要符合健康原則，一於請Jennifer醒幾個貼士畀大家！



（一）開學用品要揀啱

返學鞋要點：

1. 買鞋前先驗腳，按小朋友的足部情況，選擇合適的A、B或C鞋墊，備有不同足弓承托及後跟斜度，有助承托偏低足弓。

2. 配合健康鞋的堅硬後跟杯來穩定後跟骨，穿着時使後跟垂直。

3. 前足不同圍度，適合肥瘦腳形，增加舒適度。



書包備忘：

1. 護脊書包背板中間的部分要凹入，提供無壓空間，減少書包撞擊脊柱的機會。

2. 應放置書本於重心內板中，並把較重的書放到靠背位置，使腰背保持挺直，避免學童因書包過重而造成寒背姿勢。

3. 扣上腰帶，把書包重量由肩膊轉移到盆骨，減少頸肩肌肉的勞損。



（二）足脊運動常常做

足尖運動

功能︰鍛煉小腿及足底肌肉，有助足弓發展。

步驟︰站立，雙手扶牆，兀起腳踭，維持5秒，然後慢慢着地，每天重複20次。



抓趾運動

功能︰強健足底肌肉，有助足弓發展。

步驟︰用腳趾夾起細小的物件，例如毛巾、波子等，維持5秒，每天重複20次。



伸展胸肌

功能︰有助伸展胸前肌肉來改善寒背。

步驟︰緊握雙手在背後，盡量提高雙手，維持10秒，每天重複10次。