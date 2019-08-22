三界五行：孝是心片　遠勝芯片

世界四大文明古國，只有中國依然屹立不倒，考古學家、歷史學家、自然科學家、人類學家，一直在探索箇中原因，至今仍無定論。方向宇今日所寫的以下兩個原因，都是這些專家沒有說過的，各位看官不妨參考。



一是風水，按照地理環境，中國位於亞洲的東方，是世界的東方，也是青龍位，說中國人是龍的傳人，並非毫無根據。古印度，位於南亞，地域範圍包括今日的印度、巴基斯坦、不丹等國。古巴比倫，位於西亞，地域範圍以今日的伊拉克為主。古埃及，位於非洲東北，地域範圍以今日的埃及為主。



二是文明教育，回顧歷史，不論甚麼朝代，也不論當時的皇帝尊崇儒教、佛教還是道教，都以孝為教育之本，我們看看「教」這個字就明白：「教」字拆開，左邊是「孝」，右邊是「文」，得清楚，中國自古以來，就把「孝」作為文明教育、公民教育、道德教育之本。由此可見，只要「孝」的文化存在，中國就不會滅亡。



所以不要以為「孝」是「老土」，不要以為《二十四孝》是過時的「民間傳奇」，只要理解《二十四孝》故事的核心，銘記永不磨滅的初心，保存俯仰天地而無愧的良心，這個無價之寶——「心片」，比芯片更重要，可以預言，若干年後，芯片將被更先進的其他甚麼「片」代替，但中國獨有的「心片」，永遠沒有替代品。



方向宇