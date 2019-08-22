鳥取縣　入住活化古家

去日本旅行，唔少人開始想返撲歸真，入住民宿體驗當地文化。下次鳥取自駕旅行，不妨考慮這間古民家長谷川邸 ゆいの宿吧！它是一間已有96年歷史的昭和初期建築，至2005年被丟空。及後當地發團於日本全國徵求有志之士來此活化。來自東京當髮型設計及美容的鳥谷先生便與當地町民慢慢小修小補，共用了9年時間，終於在今年5月變身成眼前的民宿！



然而，全由木材興建的長谷川邸內外均和風味十足，外圍被矮壁石牆圍起，設有小小的亭園，對面是翠綠的山坡和梯田。屋內有長長的走廊、配上村民親手繪製的障子紙門及敞門與外間連接，以及設有給客人等候及脫鞋子的地堂。再拾級而上是3個塌塌米的休息空間，共10人使用也沒問題，大家還可選擇一泊一食或二食，享用當地種植兼巧手製作的時令農家菜式。



想感受更多鄉土風味，民宿還可提供傳統食品製作體驗、和服體驗拍攝打卡一流。想文青一點，還可欣賞置於民宿門口，既可愛又傳統的因幡燒。作品出自居住於附近的三木健太郎之手。他鑽研陶藝已經二十年，曾於京都深造，最大特色是利用微波進行風乾、炭爐進行燒陶，短短10小時已可提取作品，所以大家預約民宿時也報名參加，其工場就在民宿旁邊十分方便呢！



古民家長谷川邸 ゆいの宿

住宿：每人￥7,200（約HK$526）起

陶瓷體驗：￥3,000（約HK$219）起

地址：日本鳥取縣鳥取市用瀬町屋住278

網址：https://bit.ly/2ZjqQWH



