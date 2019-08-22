薑葱快炒 龍蝦稻庭烏冬夠鮮

新鮮龍蝦肉爽脆彈牙，是中西大廚最常用的海產食材之一。大師級前輩、本地一個高級中菜飲食集團的話事人黃永幟（幟哥），是公認的活口名貴海鮮專家。幟哥指薑葱與龍蝦好夾，有提鮮作用。他今日就示範用新鮮龍蝦加薑葱快炒，炮製一道薑葱龍蝦伴稻庭烏冬。



此外，薑葱龍蝦雖是中菜，但幟哥就建議在烹調過程中，大可加入少許牛油以提升龍蝦的香味。由於龍蝦在烹調期間部分鮮甜味道會流失，避免浪費，可加稻庭烏冬或伊麵吸收精華，吃起來更加滋味。



材料：

龍蝦 1隻

稻庭烏冬 6両

葱段 3両

薑片 1両

蒜蓉 2茶匙

牛油 10克

紅椒片 少許

清水 2碗

麻油 1茶匙

鹽 少許

糖 少許

生粉水 少許

生粉 少許

菜油 少許



做法：

1. 龍蝦放尿後斬件，保留龍蝦膏備用。將龍蝦拍上薄薄一層生粉。

2. 燒紅鑊，下菜油，放龍蝦頭及龍蝦腳煎香，再下龍蝦肉煎香；煎至大約8成熟。

3. 注入清水，用鹽糖調味後，加蒜蓉及薑片炒至聞到香味後，再下紅椒片、葱段及牛油炒香。

4. 下稻庭烏冬，煮至烏冬吸收醬汁精華，先將烏冬上碟。最後下麻油及龍蝦膏炒勻即可鋪在烏冬面。