靈敢侶情：用毅力改變命運

以前，我經常跟着朋友去算命。



有一次，算命師對我說︰「你六月會財困，要九月才解決。」結果，我六月賺最多錢，夠用到九月。



另一次，在我結婚前，朋友的算命師盛意拳拳，不好拒絕，師傅一看，眉頭緊繃。「你將來的丈夫，脾氣很大，很有藝術氣質，會唱歌。」他對我說。可是，我的未婚夫沒有脾氣、不會藝術、五音不全。「我正正想說，你的真命天子，不會是他。」結果，我當然照樣嫁，跟丈夫一起至今已21年。



婚後兩年，我們搬家，總之，又來了一個不好拒絕的風水師。「你搬來這裏，不好，感情不穩、事業不順、身體不好，選第二間吧！」我不選。結果，我們的感情突飛猛進、我減了肥、出了書，更重要的是，我們的身體比以前更好。



而當你以為，是以上四位算命風水師學藝未精時，其實他們算我的幾位朋友，都很到位。



至於我，亦不是「包拗頸」，我只是想：



如果我有能力去破壞一件事，我同樣有能力去做好一件事。



陰陽黑白雖然各佔一方，但兩者仍是並存於一個圓形之內。



假如走下坡只需用五分力，而走上山坡要用十分，那麼，只要我加多五分力，將陰撥去陽，壞變成好，到最後，即使結果未如理想，但爛船都有三分釘，總比本來一面倒地差的好。



我最後一次算命，在2009年。「你不會出到書的，你沒有這個命。」



出多五分力，2016年，我的第一本書就出版了。雖然很慢，但我總算做到。



所以，別太輕易認命，出多五分力，每天做好一件事，一年365件，你可以的。



周靈山，Slimcook創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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