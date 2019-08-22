穿梭海洋　龍蝦蟹宴迎初秋

香港人鍾意擦海鮮，龍蝦和蟹向來是叮噹馬頭的熱門之選，入秋之時，最多靚蟹當造，又是時候來一場風味蟹宴，如果魚與熊掌兩者兼得更是無懈可擊。灣景國際灣景廳將於9至10月期間推出「龍蝦．蟹」自助晚餐，特別以蟹入饌，並夥拍龍蝦登場，海中寶滋味Double Up，沒有Say No的理由吧！



時令佳餚 水準極高

蟹為秋季當造食材，以時令海鮮作為自助餐主題最適合不過。灣景國際灣景廳特別以時令龍蝦及蟹創作超過9款點題菜式，首選推介是每位一客的牛肝菌龍蝦芝士焗蟹蓋，以3種蟹肉混合波士頓龍蝦肉及2款芝士焗製，多重鮮香一湧而上，教人食指大動！而蟹饌選擇亦相當多元化，軟殼蟹牛油果米紙卷、阿拉斯加蟹肉鮮茄芝士意大利飯、潮式炸蟹棗、港式粉絲蟹煲等非常惹味；其他精選龍蝦料理還有龍蝦清湯啫喱、香芒龍蝦鍋巴配是拉差辣醬、龍蝦茶碗蒸、上湯龍蝦伊麵等，款款色香味俱全，全屬回本之選。



環球美饌 驚喜甜品

除了一系列以蟹及龍蝦製作的美饌之外，一向廣受歡迎的加拿大雪花蟹腳、麵包蟹、新西蘭生蠔、鮮蜆、鮮蝦及新西蘭青口等冰鎮海鮮均會繼續輪流供應；各式刺身包括三文魚、八爪魚、鯛魚、北海道帶子、希靈魚、甜蝦、#北寄貝及#油甘魚等多達8種款式亦會源源輪流奉上。各式新鮮沙律、切肉等冷盤固然不可或缺，*香煎鴨肝及羊扒、燒美國西冷牛扒、烤德國腸拼盤、北京片皮鴨、瑪莎拉酒清湯燴羊腿、清湯牛脷、韓式燒豬頸肉、清蒸沙巴龍躉、竹笙蟹肉燴豆腐、花菇栗子炆雞、鰻魚雞粒炒飯等熱葷美饌亦會陸續登場，陣容強大。（#只限於星期五至日、公眾假期及前夕供應）（*每晚7時半起於鐵板爐區供應）



要為晚餐畫上圓滿句號，怎可缺少出色的甜品？甘栗芝士蛋糕、椰香菠蘿奇亞籽布甸、^香煎沖繩紫薯餅配海鹽雪糕3款新登場的精選甜品滿載驚喜，另外還會供應共8款口味的王牌甜品—瑞士名牌MOVENPICK雪糕，更有藍莓撻、紐約芝士蛋糕、黑芝麻芝士蛋糕、楊枝甘露、薑汁鮮奶燉蛋白、迷你葡撻、朱古力噴泉等精美甜點，為豐盛自助餐錦上添花。（^每晚8時起於甜品專區供應）



「龍蝦．蟹」自助晚餐

日期：2019年9月1日至10月31日

時間：每晚6:30pm~9:30pm

價錢：星期一至四：成人$508、長者$468、小童$358

星期五至日、公眾假期及前夕：成人$548、 長者$488、小童$378

*另設加一服務費，價目不適用於10月1日

地址：香港灣仔港灣道4號灣景國際1樓

訂座或查詢：3909 9088 / 5721 2553（WhatsApp）

電郵：harbourrestaurant@theharbourview.com.hk

網址：https://theharbourview.com.hk



自助晚餐優惠：

（一）免付加一優惠價

星期一至四：成人及長者 $428、小童 $308

星期五至日、公眾假期及前夕：成人及長者 $458、小童 $348

（二）生日優惠

壽星全枱每位按免付加一優惠價再減$30

*壽星須於入座時出示有效證明文件方可享生日優惠

*不可與網上預訂優惠共同使用

（三）餐飲優惠

每6位成人或長者惠顧可獲贈Tiger生啤2升（只限堂食）

**所有優惠須於成功訂位當日起3天內預繳每位$100訂金

備註：有效期由2019年9月1日至10月31日（價目及優惠不適用於

10月1日），每枱最多12位享用，及受條款及細則約束。



網上預訂優惠

凡透過全新網上平台https://harbourview.prizmmall.com/tc/booking/預訂2019年9月1日至10月31日之自助晚餐，可享：

星期一至四：成人及長者 $378、小童 $268

星期五至日、公眾假期及前夕：成人及長者 $408、小童 $298

每位成人或長者惠顧可獲贈Chardonnay白酒1杯（只限堂食）



*已包括加一服務費

*須於網上預訂平台訂座及預繳每位$100訂金

*價目及優惠不適用於10月1日

*根據香港法律，灣景廳不會售賣及供應含酒精之飲品予18歲以下人士，如對賓客年齡有所懷疑，將要求查閱身份證等身份證明文件

