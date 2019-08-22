本日日本：大阪梅田　開田裕治「高達」畫展

《機動戰士高達》能紅足40年，除靠其動畫系列實力，也靠高達模型市場推波助瀾，如你熱衷砌高達模型，更肯定聽過日本插畫家「開田裕治」名字，因為他畫過不少高達模型（Gunpla）盒封面，畫風極盡臨場實感迫力，為高達迷津津樂道。開田裕治畫過很多不同類型插畫，尤以怪戰、超人與機械人最廣為人知，是次展覽特別聚焦在他所畫的高達系列作品插畫，從早年他為高達模型盒畫的插畫作開始，並展示從元祖高達到《新機動戰士高達W》的手繪原稿，及至《機動戰士高達 鐵血的孤兒》的數位原稿等，並以高達類型分為4個主題展出，作品合共逾70件，當中不乏首次公開的。特別留意是，場中將有由開田裕治所畫的高達模型盒堆砌成的高塔，還有「Maiking of Hi-ν Gundam」部分讓你了解數位作品的繪製過程，高達迷必然大滿足。



開田裕治的機動戰士高達畫展

日期：2019年8月23日-9月8日

時間：11:00am-9:00pm（最後一天至6:00pm）

地點：梅田Loft Forum（大阪市北區茶屋町16-7 梅田Loft 5樓）

入場費：成人500日圓（約HK$37）/高中生以下400日圓（約HK$30）

網站： https://art.parco.jp/