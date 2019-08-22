Pet Pet聯萌：帶狗狗住酒店歎世界

毛孩：「主人，點解你將我啲日常用品，放入行李箱裏面？莫非你要送走我！嗚……」

主人：「咪喊喊豬啦！奧華酒店．南岸（ovolohotels.com）為咗慶祝世界毛孩日，將於8月24至25日下午12點至3點舉行狗狗派對，活動會喺露天花園平台舉行。我Book咗住宿，諗住帶你住酒店歎吓。作為毛孩父母嘅我，到時仲可以為你炮製自助形式嘅BYOB（Build Your Own Doggy Bowl）早午餐。」

毛孩：「毛孩成日要留在家中，今次可以住酒店，可唔可以約多幾個朋友仔去呀？」

主人：「名額有限，聽聞有日已經Full咗，唔知佢哋趕唔趕得切Book喎……」

毛孩：「咁點算呀？主人，嗚……」

主人：「咪喊啦！Book唔到都唔使失望，因為嗰間酒店早前推出V.I.Pooch （狗狗專享貴賓體驗），主人可帶同愛犬一同入住。酒店提供「歡迎狗隻」房間，每間最多可容納2隻狗狗。房內設置豪華狗睡床、飲食墊、食物碗及飲料碗，仲有零食袋、貴賓袋呢！」