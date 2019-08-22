天然無添加　超「營」彩虹批

當你知道彩虹蛋糕用了多少食用色素製作，就算賣相再美或者都會望而卻步。IG@alphafoodie示範的彩虹批卻剛剛相反，同樣有齊紅橙黃綠紫多種顏色，但食材純天然而且全部極具營養價值，賣相如此吸引，更可以氹小朋友多吃蔬果。



材料：

燕麥 1碗

牛至草、蒜粉 各1茶匙

雞蛋、紅椒、橙椒、黃椒 各1隻

番薯、紫洋葱、青椒 各1個

粟米 1條

紫椰菜、椰菜、茄汁、芝士、車厘茄 各適量

鹽 少許



做法：

1. 將燕麥攪碎，與牛至草、蒜粉及鹽混合。

2. 加入烚熟的番薯、雞蛋拌勻。

3. 在焗盤上鋪牛油紙，掃少許橄欖油，均勻塗上番薯蓉，中央用杯輕壓圓形，放入焗爐。

4. 將紫椰菜、紫洋葱、紅椒、橙椒、黃椒、青椒及椰菜切粒。

5. 烚熟粟米取出粟米粒。

6. 除了中間圓形部分之外，在番薯餅底上搽茄汁，鋪滿芝士碎，並以車厘茄、紅椒粒圍邊。

7. 逐層鋪滿橙椒粒、黃椒粒、粟米、青椒粒、椰菜、紫洋葱、紫椰菜。

8. 用焗爐烘大約10分鐘，切開一半，再切走圓形部分即成。



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