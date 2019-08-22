DVF秋冬　印花圖騰穿出摩登力量

印花圖案從來都是豐富視效、提升造型吸睛度的重要元素。尤其在秋冬，印花圖案可以為這個深沉的季節添上異彩，為純色造型注入層次。以出色的印花和Wrap Dress縱橫時尚界多年的Diane von Furstenberg，今個秋季以Boss Lady為主題，透過各式各樣的印花圖案打造時髦優雅的服飾，讓女士穿出摩登力量。



將印花圖案玩得出神入化的DVF，秋裝系列將不同風格的印花融入到實穿性高的服飾中，經典Wrap Dress、真絲連身裙、實用連身褲、百搭襯衫及簡單易穿的毛衣，為每位女強人度身訂造適合不同場合的獨特服飾，即使換季亦能輕易搭配服裝。



帶有復古風格的花卉圖案被融入到女性化的剪裁，延續品牌浪漫又充滿女性韻味的風格，除了花卉圖案，今季最具特色的印花必定是由一篇篇黑白的舊報紙拼砌成的印花，每篇都是昔日品牌的報道，以充滿特色的報紙印花服飾來向品牌的顛峰致敬。



秋冬向來是豹紋圖案的天下，總覺得DVF設計的豹紋服飾是最好看的，這款有動感又野性的印花與修長的Wrap Dress和連身褲可謂絕對，讓女士們穿出美麗與自信，除了經典的棕黑襯色，也有白襯黑和深紅襯黑的斑點。帶古典味的佩斯里花紋呈現在睡衣風的套裝上，巧妙地以恤衫裙搭配出層次，輕帶中性氣質的打扮更顯獨特。