Oasis 10周年紀念唱盤　全球限量100台

Brinkmann是德國著名音響品牌，專門推出前後級擴音機、唱放、解碼器及黑膠唱盤等高階音響產品，如果你是該品牌的粉絲，應該記得廠方推出過一款經典黑膠唱盤Oasis，以穩定防震的驅動系統及超寧靜的Sinus 4摩打而深受音響迷推崇，而Oasis 10周年終極紀念版（10th Anniversary Final Edition）終於引進來港，為經典型號來個復刻改良，由於全球只限量100台數量相當有限，所以代理遲遲未能引進來港，但最近這台Oasis 10周年版終於來港，摩打軸承部分經過精心改良，能進一步改善訊噪比，令音色更乾淨自然。



為了減少轉盤轉動時引起的不必要微震，Oasis 10周年版的底座厚達12mm，由堅硬的鋁材及木材製造，比起用單一物料製造，能更有效吸收轉盤及摩打運作時的微震，令唱針能更精準地讀取唱片上的音訊，而且就連轉盤造工亦絕不馬虎，用上了低諧震的特殊鋁合金，表面更嵌有光面打磨的水晶玻璃，單是轉盤重量已達9.8kg，可見用料落到足。此外，為了減少電源對音色的不必要干擾，採用分體式供電設計，令音色更乾淨，同時採用同廠出品的10.5吋雙軸承唱臂，臂身既輕且硬，用起來時反應亦夠靈敏，用家亦能自行配置其他款式的9吋或10.5吋唱臂，靈活性極強，而機面左側設有操縱掣，能簡單調節33 1/3及45轉速，相當簡約易用。

