生活夜校：侵侵想買的格陵蘭　名字是一個「騙局」？

一向不按牌理出牌的特朗普，早前又有驚人之舉，據說他有意買下格陵蘭，令全世界錯愕！對於格陵蘭，或許大家認識都不太深，今天便為大家談談這個地方。



【世界上最大的島】

格陵蘭島雖然人口極少，但總面積達到200萬平方公里，是世界上最大的島。當然，這是因為大家都把澳洲當成是「洲」的緣故。



【名字有段古】

格陵蘭大部分的土地都位於北極圈之內，但名字卻是Greenland，予人綠草如茵的感覺，但事實剛好相反，格陵蘭大部分領土終年被冰雪覆蓋，根據斯堪地那維亞傳說，紅鬍子（Eric The Red）因為犯了殺人罪，於是遭到驅逐，卻因此成為了發現格陵蘭島，為了吸引更多的移民一起來開墾這塊冰封之土，便將這個島取名為Greenland，根據記載，當時有將近4000多人前來，並與原先就在格陵蘭上的紐特人和睦共處，成為最初的格陵蘭住民。

反觀天氣和暖的冰島，因為擁有宜人的環境以及豐富的天然資源，冰島那些維京原住民故意將其取名為 Iceland，從而減少移民數量。



【美國早想購買格陵蘭】

美國想買格陵蘭，並非特朗普首創。早在1860年，美國總統安德魯·約翰遜就曾考慮過購買格陵蘭島，1867年，美國國務院報告指出，格陵蘭島的戰略位置及豐富的自然資源，都是理想的購地選項，不過格陵蘭島的購買計劃並沒有得以實現。到了1946年，美國總統杜魯門正式向丹麥開價1億美元，希望購買格陵蘭島，被丹麥拒絶。