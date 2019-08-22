【深夜字聊】實施短期禁慾　恢復機能

Q：本人21 歲男性，這一陣子我有習慣性的每日自娛2至3次，近日發現精液有呈現近乎透明的狀況，目前打算實施短期禁慾讓身體恢復原有機能，還請你給我一些說明及指導，謝謝。

阿杉



A：要解決現時精液狀況，果斷停止密集自慰及作短期禁慾，實在是不二之選。



精液的形態普遍是混合了乳白色和淡灰色的黏稠乳狀物，它是由精子、前列腺分泌、貯精囊液體和內分泌腺的分泌物所組合而成。精液的色澤和質地與射精頻率關係密切，假如一位男性在某段時期內射精疏落（舉例說每月一次），其精液呈極濃稠狀和深乳白色；如他在某段時期內射精頻率為中等（舉例說每星期一次），其精液呈一般黏稠狀和淡乳白色；若然他在某段時期內射精頻率為密集（舉例說每天一次或以上 ），其精液則會呈稀薄狀和接近透明，透明色澤代表精液成分裏面幾乎沒有精子，只剩下前列腺液等分泌物。



為何要停止密集自慰呢？第一，精液內的精子含量很低，若有生育的計劃，透明精液更是不孕警號。第二，縱使未有打算生育，若過於頻繁地射精，便會令泌尿生殖系統因長期充血、性神經過度興奮和持續疲勞，並較容易使性神經受到勞損。當負荷過劇，此時身體產生自我防衞機制，為了保護性與生殖系統，最快捷的方法就是截停行為，腦部乾脆發出「跳掣」訊息。在不運作期間，男性會出現假性早洩、勃起困難、硬度不足和持久力不足的情況。第三，精液變透明，若依然持續密集射精，精液又由透明變成帶黃的話，這便是患尿道炎、前列腺炎、精囊炎等常見的男性炎症的先兆，反映性健康正在惡化。



為免繼續傷害性機能，建議閣下立即停止自慰。短期禁慾知易行難，期間的數星期內，就算性慾與心癮難當，仍得自律，經過一段時間休養生息，性健康可望恢復。日後也得經常提醒自己絕不要納悶便自慰、煩擾便自慰、或受些許情色刺激便自慰。



李偉儀