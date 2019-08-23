由熱轉涼　處暑養生三管齊下

今天是「處暑」，「處」有終止之意，代表夏天的暑氣逐漸消退，天氣由熱轉涼，尤其是早晚時分，溫差更為明顯，而由於人體處於調整期，不論衣着、作息與飲食習慣都應作出一些調節，只要三管齊下，就可以健康迎秋冬。



衣着篇

天氣漸涼，適當地添加衣物，可防止着涼，尤其是人體近肚臍位置的表皮最薄，對外部刺激特別敏感，有必要加強防護，以防寒氣入侵，引發身體不適，但要注意，穿着太厚太多衣物並不適宜，甚至會弄巧成拙，出現「熱往外走」的情況，即毛孔因身體太熱而張開，反而令身體吸入過多寒氣。



作息篇

人體進入一個周期性的調整階段，容易有懶洋洋的疲乏感，俗稱「秋乏」。如情況許可，大家應該爭取時間午睡，令身體內儲夠陽氣。大家亦應養成早睡早起的習慣，因早睡可順應陽氣之收斂，而早起則可使肺氣得以舒展。另外，如果天氣不是太熱，睡覺時毋須開冷氣，可打開窗戶，讓空氣流通。



飲食篇

入秋的天氣開始乾燥，飲食應以甘平為主，可多食用多汁的蔬果，亦可根據個人體質，食用百合、蓮子、馬蹄、銀耳、糯米、芝麻、豆類、海帶等清潤食品，藉此調養身心。與此同時，薑、葱、蒜、八角、茴香、花椒、辣椒等辛味食物不宜多吃，更不宜吃燒烤食品，以免加重秋燥徵狀。值得一提，體質較燥熱者，可以金銀花、菊花等泡茶，亦可考慮於早晨飲用蜂蜜，後者有清熱、補中、解毒、潤燥、止痛等功效，可預防秋燥對人體的傷害。