TREATS手作裝飾　打造綠色中秋

未到中秋，大家已傷腦筋買燈籠、食月餅和訂位過節等一連串活動，各位在消費的同時，有沒有細心思考環保問題呢？位於太古城中心的TREATS，匯聚了多國新派美食和星級食店，如小儀開設的「麵麵店」、谷祖琳主理的「小甜谷媽媽」、以黯然銷魂飯馳名的「香港燒味」、本地冰室「Hong Kong Daily」、傳統越泰菜「Minh & Kok」及新派食店「茶茶居」等。來到中秋佳節，自然是各位選擇天倫共聚的好地方。



為了讓食客提高循環再用的意識，TREATS特別與本地藝術家彭淑儀（Agnes Pang）Crossover，邀請她為場地設計中秋燈籠及裝飾。Agnes一直致力推廣「創意、藝術、環保」，今次以「惜、式、色、識」的創作意念，利用家居常見的廢棄物料如蔬果網、舊報紙、舊文件夾等，製作中秋燈籠、吊飾及牆上布置3個系列。「惜是珍惜，循環再造給予物件第二生命，式是款式，會場會用不同的舊物來製作燈籠及裝飾，色是顏色和特色，識是賞識，希望大家喜歡二百多件的再創作藝術品。」



Agnes希望客人來到用餐時，除了品味美食生活潮流，不妨也花點時間欣賞周邊的燈籠和裝飾，了解到在中秋佳節的環保意念，帶來獨一無二的餐飲及創意生活文化體驗。



TREATS

地址：太古城道18號太古城中心2樓255號舖

查詢： 2832 5110

營業時間：星期一至日 8:00am-10:00pm

展出日期：即日至9月13日

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