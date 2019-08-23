FoodieCurly鬈毛妹：平民抵食小火鍋 21金

「鬈毛你介紹的地方不是不好，不過很多都要專程開車去，有沒有方便一些的？」朋友投訴着。唏，想吃好東西，當然要付出少許勞力啦，不過如想要方便廉宜的推介，我都袋起了一間。



香港人去到台灣都喜歡吃火鍋吧，我剛吃了一間叫「21金」的，本店來自台北，現已於全台開了20間分店，我光顧的是台東關山店，台北總店則設於北投區裕民一路。



這裏的火鍋是每人一鍋的，不像香港的手提式鍋爐，餐廳的木桌上是多個小小的爐頭，顧客下單後，店員只需捧著未加熱的火鍋上桌即可，感覺安全。



火鍋共有廿多款選擇，包括素食，價錢在NT140-170之間。因為喜歡藥材味，我本來想要藥膳豬肉鍋，可惜原來只在冬天提供，千挑萬選，最後要了「鴨血臭臭鍋」，除了開宗明義的鴨血和臭豆腐之外，還有幾片豬肉、魚蛋、腐竹、米血糕、香腸等等，底下還有大量蔬菜，鍋底清甜，很大的一鍋，我根本吃不完。



朋友點了「四川麻辣鍋」，上面有一大堆辣醬，她還說不夠辣，但她是「超級辣妹」，不能以她的口味作準；喜歡重口味的還可以選「咖喱鍋」、「沙茶鍋」和「泰式酸辣鍋」等，選擇眾多。



值得一提的是，這裏的白飯是任裝的，可知道台灣三大米是來自關山、池上和富里嗎？日治時期是用來進貢日本天皇的，我來到關山店沒理由不吃飯；另一任食的是雪糕，今天有香草和紅豆味，後者是我的最愛，又是吃個不停！



任飲任食，我的火鍋才不過NT140，慳妹表示好滿足！



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