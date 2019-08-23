香水多用途　可防曬兼當配飾！

係人都知噴香水嘅作用，係用嚟止汗臭和增加體香。但原來其功效唔係咁單一，經各大香水品牌的不斷研發和改良後，還增添了防曬、磨砂等功效，甚至可當作手環、身體貼飾及襟針等流行配飾，配襯百搭造型。



說的是Layered Fragrance及diptyque兩個香水品牌的新作，前者近日推出的一款清爽防曬香體噴霧，不僅具香體作用，更具防曬、抗氧補濕等護膚功效。加上不含人造色素、Paraben和酒精，質地透明不黏膩，即使重複噴灑也不會泛白，化妝後亦可使用，最啱又曬又悶熱的夏天使用。回到家再用埋同系列的身體磨砂去除污垢死皮，就可令皮膚潔淨滑溜，散發陣陣甜荔枝香。



至於後者，今夏亦帶來革新的塗香藝術。全新推出的香氛貼可隨時黏貼於手腕內側、鎖骨位置、肩膀等位置，讓身體時刻散發香氣。它備有多款圖案選擇，如Eau Rose玫瑰香調飾以玫瑰花圖案、Do Son杜桑氣味飾以晚香玉圖案、影中之水l'Ombre dans l’Eau則飾以天鵝圖案，可隨時轉款配搭一身打扮。另一款香氛手環經過浸泡及膠囊封工藝處理後，能將香氣鎖存，戴在手腕配襯不同造型，展現不同魅力。至於鍍金製的小鳥香氣別針亦同樣可作配飾，扣在衣服或包包上，隨着舉手投足每一個動作，散發迷人芳香。

