三界五行：家庭和睦　社會和諧

《二十四孝》在元、明、清三代，一直被視為傳家寶書、優秀兒童讀物，但到了民國時期，一些知識分子認為《二十四孝》有些故事與時代脫節，不可以照搬照用。魯迅曾經指出，很多人未能體會《二十四孝》的核心，只是模仿其表現行為，所以很反感。對於「郭巨埋兒」，他這樣寫道：「我已經不但自己不敢再想做孝子，並且怕我父親去做孝子了，倘使我父親竟學了郭巨，那麼該埋的不正是我嗎？」



隨着時代進步，醫學發達，福利保障，古時《二十四孝》與社會現實難免脫節，但「孝道」必須予以肯定，更應該發揚光大，只要與時俱進，對人際關係、家庭和社會和諧都有很大作用。我們先研究一下「郭巨埋兒」。郭巨家貧，為省下糧食供養父母，打算放棄兒子，但正要動手，發現泥中有金，是上天賞賜，令一家人可以齊齊整整活下去。這樣的事情，無論在古代還是現代都絕對不可能發生，也不應該發生。活埋兒子是謀殺罪，不判死刑也終身監禁，這是愚蠢的孝，因為郭巨無論坐牢或伏法，他的父母都無人照顧，而且，不勞而獲在泥中掘到金而據為己有，這樣的故事會教壞小朋友。



今時今日，小孩與老人家的「利益衝突」不是有沒有飯食的問題，而是食甚麼的問題。如何兩全其美讓小孩和老人家都食得開心？作為年輕的父母，多照顧老人，這就是孝道了。



方向宇