年輕求職者兩個新選擇：「會所助理」及「小丑表演員」

會所助理

「會所助理」的職責包括：負責大堂接待處回答住戶查詢、日常會所運作、預訂場地及籌備康樂活動及興趣班等。一般入行條件是具中三以上學歷、良好的服務態度、不錯的溝通能力、簡單電腦操作知識等。新入行人士月薪約$12,000-13,000，每天工作8-10小時，每星期返5-5.5日，須輪班輪休。有些大型或高級的私營屋苑會所助理職位月入可達$13,000-14,000，但需要較高學歷及能操中英會話才可勝任。近年隨著多個新盤推出，未來私樓供應穩定，相信「會所助理」人手需求亦會持續增加。



小丑表演員

「小丑表演員」以雜耍、魔術、扭氣球為主要「搵食技倆」，現時香港較活躍的小丑藝術表演人員為數不多，但市場需求大，如各大小商場、宴會、會所、學校等的活動都有意加入「小丑表演」作為節目之一。初入行者平均每次「接Job」有數百元，專業的表演員可達數千元。工作時間彈性大，多以兼職為主。欲入行人士可修讀僱員再培訓課程，由專業小丑教授，內容包括：小丑表演、魔術表演、氣球藝術表演及現場表演技巧等。



建議欲加入以上行業人士可報讀由僱員再培訓資助仁愛堂開辦的就業掛鈎課程，只供待業或失業人士報讀，學費全免。課程畢業後提供三個月的就業跟進，協助學員入行：



課名稱程：會所及康樂助理基礎證書

開辦機構：仁愛堂

開課日期：9月5日

入學條件：失業人士，學歷具中三程度及通過面試

上課地點：屯門

查詢： 2655 7575



課程稱程：小丑藝術表演人員基礎證書

開辦機構：仁愛堂

開課日期：9月2日

入學條件：失業人士，學歷具中三程度及通過面試

上課地點：深水埗

查詢： 2155 2885