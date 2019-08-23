電競補品　Logitech G鍵盤耳機

《香港電競節2019》正式開幕，除了可以到場體驗電競遊戲，當然都有唔少相關新產品推出。Logitech G就一次過推出2款遊戲鍵盤及2款電競耳機，鍵盤就有G913 LIGHTSPEED以及G813 LIGHTSYNC RGB，均屬機械鍵盤，並採用纖薄GL軸，按鍵軸高度比傳統矮一半，但維持反應及觸感。另外鍵盤提供3個GL軸版本，分為順暢鍵擊的GL Linear、觸感較柔和的GL Tactile以及敲擊聲響亮的GL Clicky。



2款鍵盤分別在於G913 LIGHTSPEED支援廠方招牌的LIGHTSPEED無線技術，對應1毫秒速率，而且鍵盤表面加入髮絲紋，防止印上指紋。至於電量，廠方表示G913 LIGHTSPEED鍵盤燈光關閉下，假設每日使用8小時，續航力長達135日。2個鍵盤其他功能相約，包括5個可編輯功能的G鍵，可自訂快捷鍵或應用程式指令；3個遊戲配置模式，一按即可轉換設定檔；LIGHTSYNC功能，自訂1,680萬種顏色的鍵盤背光等。



遊戲耳機則推出PRO以及PRO X，2款外觀完全一樣，同樣用上鋁製外殼及不銹鋼頭帶，耳機加強耐用性之餘，亦僅重320g。頭帶則加入人造皮革，而耳墊用上記憶綿，質感柔軟。另外PRO X亦附送絲絨耳墊，提高吸汗效果。



PRO及PRO X內置50mm PRO-G釹磁鐵單元，耳機附設可拆式線控、可調校角度的咪高峰，當中較高階的PRO X，兼容Blue VO!CE軟件，只要連接專用USB外置音效卡，即可開啟Blue VO!CE功能，並設有一系列專業級音效調節。同時支援DTS Headphone:X 2.0環繞音效果，令音效更清晰及加強低音。



值得一提是，不論鍵盤及耳機，用家均可透過《Logitech G HUB》軟件進行不同設定，相當方便。

