Colville集3個思維　宣揚自我穿衣態度

設計師們自創品牌，目的是要從作品中展現其個人風格，但於去年創辦的英國品牌Colville卻顛覆了這傳統概念，品牌雖然年輕，但幕後的3位主腦人均在時裝界打滾多年，她們分別是前英國《VOGUE》時尚總監兼造型師Lucinda Chambers，兩位前Marni 設計師Molly Molloy和Kristin Forss，而Colville就是集3人各自風格的總和，帶來更多元、更有趣味和更多變的服飾設計。



本地時裝名店Joyce於今季開始正式引入Colville，早前3位品牌主腦人專程來港會見傳媒，讓大家對品牌有更深的認識。3位資深時裝人是如何走在一起並創立一個新品牌？在Marni工作超過10年的Molly和Kristin，於工作上認識了在《VOGUE》工作了25年的Lucinda，3人十分投契而成為好友，Lucinda表示：「我會創立品牌完全是因為Molly和Kristin，離職Marni後她們萌起了創立一個新品牌的念頭，並邀請我加入，在Marni時期我們合作得十分快樂，互相欣賞尊重，所以我馬上答應。」



熱愛時裝的3人，沒有以往在大品牌工作所面對的限制和壓力，Colville讓她們將各自的創意思維放膽發揮，集3人的思維，Molly表示：「我們喜歡把意想不到，風馬牛不相及的設計放在一起的可能。沒有一種既定的方式去穿着這些服飾，而是隨你個性去演繹。」但說到品牌的宗旨，她們最希望是設計的衣服可以成為「速食時裝的對立」，創造出歷久常生的時裝。



不難發現3人的衣着風格確實很不同，問到系列中哪件單品最能代表各自的個性，Lucinda選擇了一件袖子用上繽紛色彩的黑色針織：「大膽的色彩非常Colville，很有品牌獨特風格。」Kristin就指着她身穿的黑色連身裙：「肩膊位置可任意擺動，沒有既定穿着方式，如果要Dress Down，可以像我用白色Tee來混搭，是非常Colville的着法；單穿就變成紅地氈上的晚裝，隨自己的個性去演繹。」至於Molly就選擇了一款混合多種色彩的毛衣。



秋冬系列是品牌的第三季，充分展現出大膽的色彩，並運用了印花、不對稱剪裁和獨特的質料，當中包括極致女性的印花連衣裙，中性風格的超大雙層羊絨針織衫和特大風衣，也有利用二手運動服再造的外套設計，不難發現服飾的多樣風格，女士們可自由配搭這些服飾，就是品牌的本意，喜愛時裝的人士絕對值得留意。