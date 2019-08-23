Audi

日期：8月24~25日（星期六及日）

時間：11:00am~9:00pm

地點：九龍站圓方水區一樓

推介：Q7 Carbon Style Package售$819,900起，限量現貨可免費升級；同場有Q3 45 TFSI quattro，售價$459,900起。

查詢：6060 6742、3465 0000



BMW

日期：8月24~25日（星期六及日）

時間：11:00am~8:30pm

地點：九龍塘又一城LG2層

推介：120iA M Sport價惠價$299,900起；X1 sDrive 18iA M Sport優惠價$379,900起；同場展出3及5系等。

查詢：3129 9000



INFINITI

日期：8月24~25日（星期六及日）

時間：10:00am~8:00pm

地點：九龍灣及灣仔陳列室

推介：搭載世界領先VC-Turbo可變壓縮比渦輪增壓引擎的QX50 2.0t SENSORY AWD，售價僅$439,800。

查詢：2756 9123



Nissan

日期：8月24~25日（星期六及日）

時間：10:00am~8:00pm

地點：九龍灣陳列室

推介：首度展示電動車V2L技術，LEAF及Evalia恭候試駕，駐場茶藝師即場沖調綠茶供品嘗。

查詢：2262 1088



Volvo

日期：8月25日（星期日）

時間：11:00am~6:00pm

地點：紅磡嘉里酒店

推介：現貨XC90僅售$759,800起；XC60則售$499,800起；XC40及V90 Cross Country，售$399,800起。

查詢：5911 9216



Volkswagen

日期：8月25日（星期日）

時間：11:00am~7:00pm

地點：屯門維修中心

推介：展出近30部極低哩數經理車及陳列車，包括Tiguan、Touran、Sharan、Polo及Golf均以驚喜優惠價發售，折扣高達$121,000。

查詢： 3698 9618、3698 9888

本周日 Volkswagen屯門維修中心

