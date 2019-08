香港電腦通訊節揭幕　掃平貨睇電競

暑期壓軸盛事「香港電腦通訊節」今天(8月23日起)於灣仔會展正式揭幕,今年有近600個攤位提供各式數碼新品及精選優惠,包括學生哥開學必備的手提電腦、影音娛樂的4K電視及網絡裝置等。為回饋市民大眾,今年更推出「激安大購賞」,可以超筍價選購限量產品。掃平貨之餘,同場仲可參觀第5屆香港電競節,一眾網紅如Rose Ma、Judas Law、趙詠瑤Kimi等更會落場打機,粉絲絕不能錯過。



每年「香港電腦通訊節」都吸引大批人排隊入場,皆因用家可以超平價錢購入心頭好,今年亦唔例外,備有「激安大購賞」計劃,而且不僅首日推出此計劃,今年仲日日有賞!當中較吸引有Sprout by HP桌面電腦,配備23吋觸控屏幕、Core i7-4790S處理器及GeForce GT 745A顯示卡,無論用來睇戲或文書工作都啱用。



其他限量產品如AVITA最新ADMIROR手提電腦、Philips 55吋4K智能電視優惠價1千元有找,惟數量只有1部,真係要早啲去排隊搶貨。同場另有早鳥優惠,每天首100位入場人士可免費獲贈Logitech × Line Friends無線滑鼠,未掃貨已有禮物收,絕對吸引。



為鼓勵消費,場內每天都會舉行「幸運大抽獎」,各位以電子消費滿HK$500即可參加。獎品包括Samsung Galaxy S10+手機、WD My Cloud Home Duo儲存裝置、Lenovo L340手提電腦、QPAD電競耳機等,日日都有驚喜。除了抽獎外,不少參展商都各出奇謀吸引消費者,例如於Dell(攤位H01)、CEC(攤位H11&13)或D.Century(攤位K11&12)消費HK$3,000至HK$8,000,即可參加扭蛋1次,有機會獲得Dell 24吋4K顯示屏、Inspiron 14手提電腦等。



去完電腦節掃貨,各位還能憑入場券參觀位於Hall 1C的香港電競節,今年分為5大區域包括主舞台、副舞台、體驗專區、手遊專區及購物專區,設有約200個攤位,陣容強勁。賽事方面有《Logitech G×MONOLOGUE全港召喚師點擊成金賽》、《ROG Tournament 2019 - Rainbow Six Siege》、《Netvigator FIFA 19 Tournament》、《SanDisk Speed Drifters Tournament 2019》及《CGA SFV Tournament》,比賽總獎金高達6位數字,高手激戰在所難免。



活動詳情

日期:即日起至8月26日

時間:10:00am~9:30pm(8月26日6:00pm閉幕)

地點:灣仔香港會議展覽中心一號展覽廳