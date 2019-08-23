本日日本：日清新杯麵又關島耕作事？

由漫畫家弘兼憲史創作的「島耕作」系列，故事講盡日本上班族的種種辛酸，該系列的漫畫累積銷量高達4,300萬本，而平步青雲的主角島耕作更成了日本家傳戶曉的打工仔代表。而呢位啱啱成為相談役（即顧問）的大人物，竟然進軍杯麵界！話說日清食品宣布將於9月9日推出全新的「連島耕作也喜愛幻之立食麵 虎之門 港屋 辛香辣油雞麵」，當堂引起了漫畫迷及杯麵迷的注意！



話說2002年於東京虎之門開業的立食麵店「虎之門 港屋」，憑着大膽落辣油的新Menu闖出了名堂，而在「島耕作」系列中，便出現了幾次以該店為藍本的場景，不過令人惋惜的是，雖然備受食客追捧，但店舖卻忽然於今年2月結業，成為了一間「幻之名店」。

今次的「連島耕作也喜愛幻之立食麵 虎之門 港屋 辛香辣油雞麵」，便將消失了的「虎之門 港屋」味道以杯麵重現過來，並特別找來前店主菊地剛志共同開發原創口味，特色是採用了混有花椒的鰹魚湯頭露，並加入了胡椒及山椒，而且更使用新開發的粗麵配搭，配料方面則有蒸雞、葱、經炒過的芝麻等，入口充滿辣香，絕對醒神開胃！



而呢款杯麵的另一賣點，是杯身採用了弘兼憲史特別繪畫的畫作，感覺零舍矜貴，身為粉絲肯定要儲番杯留念喇。每杯售價為228日圓。



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