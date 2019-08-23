NB Numeric 212「Taxi Pack」　新「板」的士

相信大多數波鞋迷對於New Balance印象都只會局限於慢跑鞋款，或者因為最近一屆NBA冠軍球星Kawhi Leonard着用OMN1S籃球鞋，先令大家記得New Balance其實早於80年代已經推出過籃球鞋款。今回最新推出的專業滑板鞋系列New Balance Numeric Pro Court 212「Taxi Pack」，其設計就是源自上世紀70年代New Balance元祖網球鞋款，鞋身以帆布及麖皮營造出復古風格，鞋底則配搭厚身橡膠大底提供支撐及穩定性，同時亦為踩滑板時經常重複跳躍動作所產生耗損的位置（鞋頭外側）加強耐磨性。



配色方面就從美國加州及日本東京兩大滑板文化重鎮的的士車身顏色作靈感，分別於鞋身及「N」字襯上黑x黃及白x綠配色組合，並於鞋墊上分別印上「California」及「東京」字樣。坦白講，此設計相信未必可以一時三刻叫着開Vans嘅板仔即刻轉軚試新嘢，但至少呢對鞋可以話畀波鞋迷知New Balance其實唔係淨係識出慢跑鞋，以品牌過百年造鞋的豐富經驗，相信舒適感唔會差得去邊，就算無踩開板嘅你，其實亦可以不妨買對上腳一試。