沖繩激新酒店　日夜對住「宮古藍」

沖繩宮古島有東亞馬爾代夫之稱，坐擁優美的海景，其透明碧綠的海水更被喻為「宮古藍」，讓一眾愛海的旅客嚮往。與此同時，島上亦有多間高級度假村及酒店，新鮮熱辣有剛於上月20日正式開幕、走豪華路線的Hotel Shigira Mirage，除了客房至少有51平方米的闊落空間，更可於房內輕鬆將宮古藍盡收眼底，好爽呀！



酒店新貴 盡擁山海

落戶於宮古島南岸的Shigira Resort，由The Shigira、Allamanda、Hotel Breeze Bay Marina、Brisa和Hotel Sea Breeze Casual等不同級數的酒店組成，而Hotel Shigira Mirage則是Resort範圍內的第7間酒店，這位新成員是Resort內僅次於The Shigira，豪華指數排第2的酒店，由樓高11層、合共有120間客房的高層酒店「Bayside」，及建於小山丘的40間Villa「Hillside」所構成。其中Bayside的客房由51平方米起跳，與面對的海灘僅數十米之遙，推窗一看是宮古島美麗的天空與大海。至於頂樓每晚索價約2萬港元的總統套房更是不得了，其戶外的泳池跟藍天碧海相連，極其心曠神怡。而Hillside是一排相連的別墅式酒店，面積由61平方米起跳，全部設有獨立泳池及梳化床，將住宿享受進一步升級。



設施豐富 各適其適

設施方面，Shigira Resort內的設施都是可共用的，其中最巴閉的，是所有球洞都能看到大海的高爾夫球場。至於愛水上活動的朋友，Bayside前方的Shigira Beach House有水上用品租借，你可於對出的海洋浮潛或暢泳。至於計劃結婚的情侶，不妨在新建如洋葱頭的Shigira Mirage Bayside Chapel或是隸屬Allamanda的Allamanda Chapel舉辦婚禮。Resort內亦同時設有沖繩唯一的雙人登山吊椅Ocean Sky，它從小山丘一路向大海延伸，可遠眺層次豐富的宮古藍，又可俯瞰度假村的絕美全景。與此同時，Resort內亦設有黃金溫泉讓大家放鬆身心，亦有帶來現場演奏的FUNKY FLAMINGO酒吧等。加上5至12月的晚上，天氣良好的話會於酒店發放煙花，為旅遊帶來節慶般的熱鬧氣氛。



Hotel Shigira Mirage

地址：宮古島市上野字新里1405-201

房租：Bayside Superior客房每晚¥73,000（約HK$5,402）起

網址：https://shigira-mirage.com/

